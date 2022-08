Manchester, Glasgow... Les villes britanniques candidates pour accueillir l’Eurovision au nom de l’Ukraine

Le Royaume-Uni a accepté d’accueillir l’Eurovision 2023 "au nom de l’Ukraine". Lauréat l’an dernier grâce au groupe Kalush Orchestra, le pays n’est évidemment pas en mesure d’organiser l’évènement en raison de la guerre en cours sur son sol. Mais il sera au cœur du programme. En plus d’être directement qualifié pour la finale, au même titre que le Big Five – les cinq plus gros contributeurs financiers de l'émission, dont fait partie la France -, il occupera une place de choix tout au long de l’évènement qui dépasse le cadre du show télévisé du samedi soir.