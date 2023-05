Manifestations, coupures d’électricité… Le Festival de Cannes est-il menacé par la grogne sociale ?

Fin avril, la CGT Énergie avait désigné le Festival de Cannes comme l’un des événements qui pourrait être victime de "perturbations énergétiques" et "se retrouver dans le noir" au même titre que le Festival d’Avignon, Roland-Garros ou encore le Grand Prix de Monaco. Interrogé par TF1info ce lundi en conférence de presse, le délégué général Thierry Frémaux s’est montré aussi attentif que prudent face aux menaces qui pèsent sur le rendez-vous des cinéphiles.

"La Première ministre reçoit les syndicats à partir de mardi à Matignon. Nous parlons, nous avons un beau dialogue avec la CGT. Rien n’est annoncé en ce qui nous concerne pour le moment. On verra bien", a-t-il reconnu. Il est vrai que le Festival de Cannes est un endroit protégé pendant quinze jours. Et en même temps, il fait toujours l’objet d’un certain nombre de revendications parce qu’il leur fait un écho plus important."