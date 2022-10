Manifestations en Iran : le coup de gueule de la réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi contre "le silence" de l'UE

"Ce que j’ai vécu, la jeunesse le vit maintenant", déclare par ailleurs Marjane Satrapi dans un entretien au quotidien anglais The Guardian. "L’énorme différence avec mon époque, c’est que les garçons n’étaient pas de notre côté", souligne-t-elle. "C’est ce qui me donne de l’espoir, même si toute cette violence me rend extrêmement triste. Il n’y a rien de plus beau et de plus inspirant que leur courage."

Alors que le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont d’ores et déjà annoncés des sanctions contre des hauts responsables du régime iranien, le Parlement européen a appelé Bruxelles à agir à son tour. La question devrait être au menu de la réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept, prévue le 17 octobre.