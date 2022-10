Marion Cotillard, Juliette Binoche ou Angèle : actrices et chanteuses se coupent les cheveux en solidarité avec les Iraniennes

Ôter son voile, apparaître tête nue, et pour certaines se couper les cheveux : depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune fille de 22 ans décédée peu de temps après avoir été arrêtée par la police des mœurs en Iran, de nombreuses femmes iraniennes défient le régime en place en refusant de couvrir leurs cheveux, et même de les porter longs. Sur des dizaines de vidéos, elles apparaissent, ciseaux à la main, en train de couper des mèches. Un geste fort repris par une cinquantaine d'actrices, chanteuses et artistes françaises, dans une vidéo publiée sur Instagram.

Dans cette courte séquence, de nombreuses personnalités se filment en train de se retirer des mèches de cheveux : entre autres, les actrices Alexandra Lamy, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Marion Cotillard, Bérénice Bejo, Julie Gayet, Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin, Isabelle Huppert, Eye Haïdara, Julie de Bona, Isabelle Carré, Laure Calamy, mais aussi les chanteuses Angèle, Pomme, Juliette Armanet, Yael Naïm et les humoristes Muriel Robin, Bérengère Krief et Marine Baousson.