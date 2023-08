Marc Lavoine en concert à Saint-Tropez : les touristes ne sont pas les bienvenus

C’est avec Marc Lavoine que les habitants de Saint-Tropez passeront la soirée du 15 août. Et personne d’autre. Dans le cadre des commémorations du débarquement de Provence, et de la libération de la commune, le chanteur donnera en effet un concert gratuit exclusivement réservé à ses résidents dans l’enceinte historique de la Citadelle. Une décision de la municipalité qui exclut, de fait, les touristes nombreux en cette période de l’année.

"C’est injuste. On économise toute l’année pour se payer quelques jours ici et, pour une fois qu’il y a un événement gratuit, on ne peut pas y aller", déplorent deux vacanciers du Nord dans les colonnes du Parisien. "On paye déjà assez d’impôts locaux. Alors, qu’ils servent directement aux Tropéziens, ce n’est pas plus mal", savoure au contraire Daniel, un retraité du village.