Marc Roussel, co-réalisateur de "Slava Ukraini" : "Bernard-Henri Lévy ose se frotter au terrain"

L’Ukraine aujourd’hui n’est plus oubliée. Elle est même filmée H24 par les télés du monde entier. Que vouliez-vous apporter, montrer, dire de différent avec ce film ?

Slava Ukraini est un film militant, contrairement à ce qu’on peut voir à la télé. C’est un film qui affiche un parti pris, qui revendique une subjectivité. L’idée, c'est de sensibiliser et de mobiliser les opinions publiques à la nécessité de soutenir l’Ukraine. Bernard l’a dit à maintes reprises : c’est un rempart contre Poutine, pour la sauvegarde de l’Europe, de nos intérêts et de notre mode de vie. C’est aussi un film de cinéma, relativement pudique, avec quasiment aucune scène de combat. Il est également plus humain que la plupart des reportages télé dans le sens où nous avons consacré du temps aux personnes que nous avons rencontrées. Cette humanité, elle est là pour dire au public occidental : n’abandonnez pas l’Ukraine.

Votre périple était-il très préparé à l’avance ? Ou bien aviez-vous laissé la place à une part d’improvisation, notamment lors des rencontres avec les civils ?

Les déplacements sont effectivement prévus à l’avance pour des raisons de sécurité. Mais comme nous étions une petite équipe, nous restions très mobiles et les rencontres dont vous parlez sont toutes improvisées. Je me rappelle à Koupiansk, à Izium ou Lyman, nous arrivions dans des quartiers presque entièrement déserts. Les hommes étaient partis se battre, les jeunes femmes avaient quitté l’Ukraine avec les enfants. Ne restait bien souvent que ces femmes plus âgées qui n’ont pas voulu abandonner leur ville. Dans ces moments-là, rien n’est préparé et c’est l’intérêt de la chose : il y a une vraie sincérité dans la rencontre et dans le propos.