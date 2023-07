Margot Robbie et Ryan Gosling prêts à surprendre avec "Barbie" : "Attendez-vous à l’inattendu"

En parlant de Barbie, Greta Gerwig nous a dit : "Peu importe ce que vous pensez de ce film, ce n'est pas ça". Ryan, à quoi vous attendiez-vous quand vous avez reçu le scénario ?

Ryan Gosling : Je ne m'attendais pas à devoir me raser les jambes, je vous le dis. Vous ne pouviez pas vous attendre à ça à la lecture. Le public devrait juste s'attendre à l'inattendu. C’est l'une des grandes joies du film. Il explore des endroits que vous ne pouvez pas imaginer, il équilibre les choses de manière inédite. C'est un peu construit comme un parc d’attractions. Il vous pousse à tester les manèges qu’il veut que vous testiez, sans plan. Vous n'avez pas besoin de contexte. Il suffit d'entrer. J'espère que les gens auront la même expérience que la mienne quand je l'ai lu pour la première fois. Car c'est assez inoubliable.

Margot Robbie : Et vous ne prenez pas d'avance sur le film. Vous ne vous dites jamais : "Oh, je sais. On arrive à ce point médian du deuxième acte". Greta Gerwig et Noah Baumbach ont écrit le film dans l’ordre chronologique. Ils ne cartographient pas, puis écrivent ensuite. Grâce à ça, le film se déploie et évolue. Et j’adore ça ! Je trouve ça particulièrement satisfaisant qu’on ne prenne pas d’avance en tant que spectateur.