Margot Robbie manifeste : la star de "Barbie" rejoint les piquets de grève à Hollywood

Si vous avez manqué le début, les acteurs ont rejoint cet été les scénaristes, en grève depuis le 2 mai, dans un mouvement social inédit depuis les années 1960, avec des revendications communes comme une meilleure rémunération des profits du streaming et l’encadrement du recours à l’intelligence artificielle. Intransigeants, les patrons de l’industrie du divertissement refusent pour l’instant de reprendre les négociations.

La présence de Margot Robbie n’est évidemment pas anodine. Actrice et productrice de Barbie, le plus gros succès de l’année au box-office mondial avec 1,4 milliard de dollars de recettes, elle figure parmi les talents les plus demandés à Hollywood. D’après Variety, elle pourrait toucher plus de 50 millions de dollars grâce à différents bonus négociés avec la Warner. En offrira-t-elle une partie à ses collègues en difficulté ?