Maria Pourchet, Lilia Hassaine, Juliette Oury... 6 romancières qui électrisent la rentrée littéraire

Vous avez entendu parler d’une rentrée littéraire plus sobre qu’à l’accoutumée, avec 5% de parutions en moins par rapport à l’an dernier ? Ces six romancières ne sont pas d’accord. Qu’elles croquent le passé, le temps présent ou le futur, des mondes bien réels ou virtuels, leurs plumes sont parmi les plus inventives – et provocantes – du moment. Jugez plutôt...