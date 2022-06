Mariage de François Hollande et Julie Gayet : une nouvelle photo dévoilée

C'était un mariage surprise. Après huit ans de vie commune, François Hollande et Julie Gayet se sont dits oui samedi dernier à la mairie de Tulle. L'ancien président de la République et l'actrice se sont mariés au cours d'une cérémonie intime, comme l'a précisé la mairie au journal local La Montagne.

C'est Bernard Combre, le maire de la commune corrézienne qui a succédé à François Hollande la tête de la municipalité en 2008, qui a procédé à l'union civile. "Célébrer un mariage est à chaque fois pour moi un moment unique. J’aime unir celles et ceux qui s’aiment. Samedi 4 juin, ce sont François et Julie qui se sont mariés à Tulle, dans leur ville de cœur. C’est avec infiniment de bonheur et d’émotion que j’ai procédé à leur union", a expliqué sur Instagram Bernard Combre en légende d'un cliché des jeunes mariés de dos, assis face à lui.