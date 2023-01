Mariages, escroqueries, tutelle... Gina Lollobrigida, une fin de vie sulfureuse

Mais leur histoire d'amour tourne mal lorsque le quadragénaire tente d'épouser l'actrice, alors âgée de 88 ans, par procuration en lui faisant signer des papiers à son insu, afin de s’emparer de sa fortune. Ils finissent par se séparer dans la tourmente et les batailles d'avocats.

Toujours prête à croire au grand amour, Gina Lollobrigida croise ensuite le chemin d'Andrea Piazzolla, un bellâtre de 32 ans qui se présente chez la star en 2009 pour travailler comme jardinier. Bien qu'il n'ait pas la main verte, il parvient à se faire embaucher et gagne la confiance de la comédienne qui lui confie de plus en plus de responsabilités. Chauffeur, puis secrétaire, il se retrouve nommé directeur des trois sociétés qui gèrent la fortune de Gina Lollobrigida.