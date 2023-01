Marie Kondo, la reine du rangement, fait désormais l’apologie du désordre

Après avoir expliqué que le bonheur résidait dans l’art de l’organisation et du tri par le vide, la consultante japonaise a lâché du lest, déculpabilisant au passage tous ceux qui ne plient pas leurs sous-vêtements en triangle ou ne possèdent pas une armoire à épices digne d'Instagram. Beaucoup plus réaliste, Marie Kondo trouve de la joie ailleurs, comme elle l'explique dans son dernier ouvrage Marie Kondo's Kurashi at Home : How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life (littéralement "Le Kurashi de Marie Kondo à la maison : comment organiser votre espace et atteindre votre vie idéale ?", paru en novembre 2022, mais pas encore traduit en français).