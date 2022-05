Marie-Sophie Lacarrau de retour au 13H de TF1 : "Ça n'a pas été naturel de parler de ma maladie"

Durant ces cinq mois, vous avez été coupée de l'info. C'était plaisant ou frustrant de déconnecter ?

À aucun moment, je ne me suis dit que c'était plaisant ! C'était plus de la frustration. D'autant que l'actualité était très riche et très chargée. D'ailleurs aujourd'hui, je sens bien qu'il y a eu cette petite parenthèse parce que le matin, parfois, je parle à l'équipe d'un sujet qui a déjà été fait.

Aujourd'hui ce n'est plus tabou de parler de sa maladie quand on est une personnalité. Avez-vous eu du mal à vous livrer sur le sujet ?

Pour moi, ça n'a pas été naturel de parler de ma maladie. Je ne voulais pas m'épancher dessus. Mais à quelques semaines de reprendre, je me suis rendu compte de tous les messages de soutien que j'ai reçus et de toutes les interrogations que mon absence a suscitées. Je me suis dit que je devais une certaine vérité à ceux qui se sont vraiment posé des questions. Et vu ce que je viens de traverser, et comme j'ai dégusté, c'est bien de faire passer un message de prévention.

Que retenez-vous de cette épreuve ?

Je retiens que je me sens plus forte qu'avant. Et je me dis aussi que finalement, grâce à mon optimisme, j'ai réussi à traverser cette épreuve. Dans la vie, il faut toujours se battre et ne jamais flancher.