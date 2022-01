Marilou Berry dans "Je te promets" sur TF1 : "Contrairement à Maud, j'ai été indépendante très vite"

Maud va-t-elle enfin trouver un certain équilibre ou est-elle encore mal dans sa peau ?

Je ne vais pas spoiler, mais déjà on peut dire que Maud va se marier. Elle va organiser la cérémonie ainsi que son enterrement de vie de jeune fille et se retrouver face à de nouvelles problématiques. Des trois enfants, je trouve que c'est celle qui avance le plus, car elle part de très loin. Jusqu'à ses 38 ans, elle s'est oubliée et elle n'était pas heureuse. Elle va devoir apprendre à oser formuler ce qu'elle veut.

C'est quelque chose que vous parle, d'un point de vue personnel ?

Bien sûr, c'est quelque chose qui me parle et que je trouve très intéressant même si Maud et moi avons des caractères très différents. Moi j'ai été indépendante et autonome très vite. À 17 ans, je ne vivais plus chez mes parents et j'avais déjà un boulot. J'avais besoin de gagner ma vie, alors que Maud a mis plus de temps à réaliser tout ça. Mais on ne part pas tous dans la vie avec les mêmes bagages...

Cette saison va également aborder la grossesse de Maud, un sujet intéressant…

Oui, les naissances comme la mort d'ailleurs, sont des choses très simples et très banales. Et pourtant, on les vit toujours d'une manière exceptionnelle. Quand Maud apprend qu'elle est enceinte, c'est un choc car elle ne pensait pas y arriver. Pour elle ça devient une responsabilité de mener cette grossesse à terme. Elle n'arrive pas à se réjouir parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir aller au bout. Mais elle va se rendre compte qu'elle a tort, car les émotions, quelles qu'elles soient, il faut les vivre.