Marilyn Manson accusé de viols : où en sont les poursuites judiciaires contre le rockeur ?

Interrogée à l’époque dans le talk-show "The View", Evan Rachel Wood avait refusé de répondre à ces accusations sur le fond. Mais elle s’était dite "triste, parce que ça montre tout ce que les survivants doivent traverser lorsqu’ils dénoncent une personne en position de pouvoir (…) C’est la raison pour laquelle les gens préfèrent se taire. Parce que c’est à ça qu’il faut s’attendre."

Dans l’attente d’un éventuel procès très médiatique comme celui qui a opposé son grand copain Johnny Depp à Amber Heard, Marilyn Manson reste sous le coup de deux autres plaintes. L’une déposée par l’actrice Esmé Bianco, vue dans la série Game of Thrones. Et une autre par une femme qui a décidé de rester anonyme. Côté professionnel, sa carrière reste au point mort. Paru en décembre 2020, son dernier album avait d’ailleurs un titre prémonitoire : We are chaos (Nous sommes le chaos – ndlr).