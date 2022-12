Le monde du cinéma se mobilise pour faire libérer l'actrice iranienne Taraneh Alidoosti

Elle est la personnalité la plus renommée arrêtée en lien avec le mouvement de contestation agitant l'Iran depuis trois mois. Figure du cinéma iranien, l’actrice Taraneh Alidoosti est détenue depuis samedi, après avoir affiché son soutien aux protestations sur les réseaux sociaux et s'y être affichée sans son voile. De Paris à Hollywood, en passant par Madrid, près de 500 figures du 7e art se disent "solidaires" et "exigent sa libération immédiate". Relayée par l’AFP, cette lettre ouverte a été signée par les réalisateurs Ken Loach et Pedro Almodovar, les comédiennes Marion Cotillard, Kate Winslet, Emma Thompson, Kristen Stewart ou encore sa compatriote iranienne Golshifteh Farahani.