Marlène Schiappa se met à la new romance : c'est quoi ce genre littéraire qui cartonne ?

L'ancienne secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes prépare un roman de "new romance". Un genre littéraire popularisé par "50 Nuances de Grey" qui représente 7% du marché de l'édition en France. Zoom sur un phénomène qui n'a pas toujours bonne presse, mais qui convertit sans cesse de nouveaux adeptes.

Marlène Schiappa ne lâche plus la plume. Alors qu’elle vient de publier un ouvrage juridique sur les droits des femmes au travail, l’ex-secrétaire d’État indique ce lundi à BFMTV qu'elle planche sur un ouvrage d’un genre plus "léger". Confirmant une info parue dans L’Obs, elle prépare en effet un roman de "new romance", ce genre littéraire qui n'en finit plus de convertir des adeptes. Avec 6 millions de ventes en 2023 d’après les chiffres de l’institut spécialisé GFK, il représente pas moins de 7% du secteur de l’édition en France.

Mais c’est quoi, au juste, la new romance ? Née dans les pays anglo-saxons il y a une dizaine d’années, ce courant grand public doit son essor au succès mondial de la trilogie 50 Nuances de Grey. Empruntant au roman à l’eau de rose d’autrefois, l’auteure britannique E.L James y incorporait des scènes de sexe explicites sans tomber dans la pornographie la plus hard. Un équilibre subtil, à défaut de style.

Vendue à plus de 150 millions d’exemplaires dans le monde, la relation passionnée entre le beau milliardaire sado-maso Christian Grey et la jeune journaliste Anastasia Steele a été adaptée au cinéma avec Jamie Dornan et Dakota Johnson. Et elle a fait des petits comme l’Américaine Anna Todd avec sa trilogie After ou l’Algérienne Sarah Rivens avec Captives, boostée par son incroyable communauté TikTok au point de détrôner le Prince Harry de la tête des ventes l'an dernier.

Ces derniers mois, la new romance a pris encore une nouvelle dimension avec l’organisation de festivals comme celui qui s’est tenu en novembre dernier à Strasbourg. Le public ? En grande majorité féminin, avec des lectrices de moins de 20 ans et des mamans qui vibrent d’une même passion. Leur dernière idole en date ? Morgane Bicail, une étudiante de Sciences Po dont la série Everything met en scène la relation torride entre un chanteur californien et une jeune agent immobilière.

Et Marlène Schiappa dans tout ça ? Dans L’Obs, on apprend que l’ancienne secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes a choisi de mettre en scène "une femme ministre". Tiens, tiens. C’est du "Harlequin revu et corrigé pour notre époque", précise Isabelle Saporta, la patronne des éditions Fayard. Cette dernière sur le départ en raison de ses relations très fraiches avec l’actionnaire Hachette Livre, on ne sait pas encore si le projet va être remis en question.

Figure de la Macronie, Marlène Schiappa n’en est pas à son coup d’essai en matière de littérature "rose". Avant d’entrer au gouvernement, elle avait publié plusieurs guides coquins aux éditions de La Musardine sous le pseudonyme de Marine Minelli. Parmi les titres les plus évocateurs : 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois, Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours ou encore Les Filles bien n'avalent pas.