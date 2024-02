Mis en examen pour viols, Philippe Caubère ne sera plus la voix de la grotte Cosquer

Le comédien prêtait depuis 2022 sa voix à l'audioguide de la réplique de la grotte Cosquer, à Marseille. Suite à sa mise en examen, la direction du site a décidé de se passer de ses services et de lui trouver un remplaçant.

C’est une conséquence inattendue de sa mise en examen pour viols et agressions sexuelle. Le comédien Philippe Caubère, 73 ans, ne sera plus la voix de la grotte préhistorique Cosquer à Marseille. Vendredi, le directeur du site Frédéric Prades avait expliqué à l’AFP réfléchir à "une alternative acceptable (...) afin de nous adapter au mieux à la situation et à la vie du site." Ce dimanche, son service de communication précise que "Cosquer demande des devis et cherche une voix", confirmant une information de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La réplique de la grotte Cosquer, une vaste caverne sous-marine située dans le parc naturel des Calanques proche de Marseille et ornée de chefs d'oeuvre de l'art préhistorique, a accueilli plus d'un million de visiteurs depuis son ouverture en juin 2022. Durant la visite de 35 minutes qui s’effectue dans des petits wagons, un audioguide diffuse des explications lues par la vedette de La Gloire de mon père.

Des représentations annulées en janvier

Philippe Caubère a été mis en examen le jeudi 8 février pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur de plus de 15 ans, pour des faits présumés sur trois mineures, a indiqué le parquet de Créteil. Les faits se seraient déroulés entre 2012 et 2021. En janvier, le comédien a reconnu dans un communiqué avoir eu une relation intime pendant quatre mois en 2012 avec l'une des victimes présumées, une mineure âgée de 16 ans. Une relation toutefois consentie selon lui.

La sanction de la Grotte Cosquer n’est pas la première à l’encontre de cette figure du cinéma et du théâtre français. Début janvier, trois salles de spectacles du Gard ont ainsi annulé des représentations qu’il devait donner après l'annonce de l’ouverture d’une enquête judiciaire contre lui par le parquet.