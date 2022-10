Ce quartier de Marseille est classé parmi "les plus cools" du monde

Situé dans le cœur de la cité phocéenne, le Cours Julien est décrit par le magazine comme étant "un haut lieu de la créativité, avec ses marchés de rue, ses salles de concert, ses magasins de vêtements vintages, ses librairies d'occasion et ses anciens entrepôts transformés en galeries d'art branchées". Pour en arriver à cette conclusion, Time Out a sondé près de 20.000 adeptes des voyages et experts des villes touristiques.