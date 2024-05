Marseille : Bruce Springsteen annule son concert au Vélodrome deux heures avant le début du show

Le chanteur américain Bruce Springsteen devait donner un concert ce samedi soir au Stade Vélodrome, à Marseille. Mais en raison d'une extinction de voix, cette représentation a été annulée et reportée. Ce show était l'unique date française prévue dans la tournée du Boss.

Grosse déception pour les plus de 50.000 fans du Boss qui espéraient le voir enchaîner ses tubes sur la scène du stade Vélodrome, à Marseille, ce samedi 25 mai. Touché par une extinction de voix, le chanteur américain Bruce Springsteen a été contraint d'annuler et de reporter son concert prévu à 19h30, a annoncé la société de production Gérard Drouot, organisateur de l'événement, sur X, deux heures avant la représentation. Il s'agissait de l'unique date française prévue en 2024 pour le natif de New Jersey.

Les billets valides pour la nouvelle date

"Les billets du concert seront valides pour la nouvelle date et pour celles et ceux qui le souhaitent, ils seront remboursables au point de vente où ils ont été achetés", a fait savoir Gérard Drouot Productions. C'est la douche froide pour les fans de l'interprète de "Born in The USA", qui devaient le voir chanter ses plus grands titres, mais aussi les chansons de son dernier album en date, "Only The Strong Survive".

En octobre dernier, le chanteur de 74 ans avait annoncé la tenue de 22 représentations dans des stades en Europe, de mai à juillet, dans le cadre de sa grande tournée en compagnie de ses musiciens, le "E Street Band". Un mois avant, il avait dû reporter l'ensemble de ses dates prévues aux États-Unis et au Canada jusqu'à la fin de l'année afin de se rétablir d'un ulcère gastrique.