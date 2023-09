Märtha Louise : la princesse norvégienne épousera bien son "chaman" controversé

Leur histoire d'amour a fait couler beaucoup d'encre. La princesse Märtha Louise et son fiancé américain Durek Verrett se passeront la bague au doigt le 31 août 2024. Révélée en 2019, la relation entre la princesse de 51 ans, fille aînée du couple royal norvégien, et le "chaman" autoproclamé de 48 ans, n'a jamais été vue d'un très bon œil dans le royaume scandinave où les méthodes de médecine alternative et les prises de position de ce guide spirituel en vogue à Hollywood lui ont valu d'être accusé de charlatanisme.

Les noces auront lieu dans le village de Geiranger sur les rives d'un fjord du même nom, classé par l'UNESCO, dans le sud-ouest du pays. "Nous sommes incroyablement heureux de pouvoir célébrer notre amour dans le cadre magnifique de Geiranger", a indiqué le couple dans un communiqué.