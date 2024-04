Martin Scorsese planche (encore) sur le biopic de Frank Sinatra avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence

Le réalisateur américain aimerait porter à l'écran la vie du célèbre crooner. Mais il se heurte aux ayants droit de l'artiste qui peinent à donner leur accord. En attendant, le réalisateur de "Taxi Driver" va se consacrer au destin d'une autre figure : Jésus.

Il n'est pas près de prendre sa retraite. Après le succès de Killers of the Flower Moon, qui a décroché 10 nominations aux Oscars, Martin Scorsese planche sur deux nouveaux projets. Et pas des moindres. D'après Variety, le réalisateur de 81 ans envisage de tourner deux films : un sur Frank Sinatra et un autre sur Jésus.

Martin Scorsese avait déjà tenté de monter un film autour de la vie du célèbre crooner, mais il avait été contraint de l'abandonner en 2017 faute d'accord avec les ayants droit de Sinatra. Si Tina Sinatra, la fille du chanteur, n'a pas encore donné le feu vert, le réalisateur de Taxi Driver aurait déjà constitué son casting idéal si l'on en croit Variety. Il s'agit Leonardo DiCaprio, son acteur fétiche, qui se glisserait dans la peau du crooner et Jennifer Lawrence, qui incarnerait l’actrice Ava Gardner, sa seconde épouse.

En attendant de pouvoir mener à bien ce film, Scorsese en tournera un autre dans l'année sur Jésus. Le long-métrage sera inspiré par un livre de Shūsaku Endō, le romancier japonais dont il a déjà adapté un ouvrage en 2016, Silence. Andrew Garfield et Miles Teller sont pressentis pour être les têtes d'affiche du film dont le tournage se déroulerait en Italie, en Egypte et en Israël. Mais, comme le rappelle le site spécialisé, tourner en Israël pourrait s'avérer un défi logistique trop important en raison de la guerre actuelle avec le Hamas.