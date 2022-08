"Mask Singer" sur TF1 : découvrez quelles stars se cachaient dans les costumes du Bébé et du Pain d'épice

Les investigations peuvent reprendre. Ce mardi, TF1 donnait le coup d'envoi de la quatrième saison de "Mask Singer". Trois mois après la victoire de Denitsa Iknomova cachée dans le costume du Papillon, le nouveau jury d'enquêteurs – composé de Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams – va devoir se creuser les méninges pour démasquer les célébrités qui se cachent derrière d'extravagants déguisements.

Et les festivités ont commencé fort puisque le masque est tombé pour deux des six personnalités ayant foulé la scène de "Mask Singer" (les six autres seront présentées la semaine prochaine). Premier éliminé, le Bébé qui avait interprété Mon papa à moi est un gangster, de Stomy Bugsy puis Blue Suede Shoes, d’Elvis Presley.