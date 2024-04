"Matrix" sans Keanu Reeves ni les Wachowski ? Hollywood remet (encore) une pièce dans la matrice

La Warner annonce la mise en chantier d'un cinquième volet de la saga "Matrix", trois ans après le dernier. Ce sera le premier sans les réalisatrices Lily et Lana Wachowski et peut-être aussi sans l'acteur Keanu Reeves. Malgré les échecs récents, le studio compte bien relancer une franchise qui a déjà rapporté 6 milliards de dollars.

C’est la suite qu’on n’attendait pas. Malgré l’échec au box-office de Matrix Resurrections en 2021, avec moins de 160 millions de dollars de recettes, un score inférieur à son budget, la Warner annonce la mise en chantier d’un cinquième volet. Plus surprenant encore, c’est qu’il ne sera pas réalisé par les créatrices de la saga, les sœurs Wachowski.

Alors que Lily avait déjà laissé le soin à Lana de mettre en scène le quatrième épisode en solo, cette fois cette dernière se contera du job de productrice exécutive. Le projet a été en effet confié à Drew Goddard, un ancien scénariste de séries (Buffy, Alias, Lost) passé à la réalisation avec La Cabane dans les Bois et Sale temps à l’hôtel El Royale.

Il n’est pas exagéré de dire que les films Matrix ont changé à la fois le cinéma et ma vie Le réalisateur de "Matrix 5" Drew Goddard

"Drew est venu nous vous avec une nouvelle idée qui, selon nous, serait une façon incroyable de continuer le monde de Matrix, en honorant ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son amour de la série et des personnages", assure Jesse Ehrman, le patron de Warner Motion Pictures.

"Il n’est pas exagéré de dire que les films Matrix ont changé à la fois le cinéma et ma vie", déclare de son côté Drew Goddard. "L’art exquis de Lana et Lilly m’inspire tous les jours, et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir raconter des histoires dans leur monde." Une déclaration d’amour qui laisse entendre qu’il travaille avec leur bénédiction.

Créatrices de la saga "Matrix", Lily Wachowski (à g.) et sa soeur Lana (à d.) ont décidé d'en céder les commandes. - AFP

Quid du casting ? À ce stade, ni le studio, ni le réalisateur ne confirment si Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, alias Trinity et Neo, feront leur retour. Et si les nouveaux personnages joués par Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra Jonas seront invités à refaire un tour dans la matrice. À moins qu’ils optent pour un relifting complet.

À Hollywood, où les studios multiplient les remakes, les reboots et les franchises en tout genre, la saga Matrix conserve visiblement un pouvoir d’attraction pour les décideurs. Il faut dire que depuis le premier film en 1999, elle a généré trois suites, un film animé, un documentaire et quatre jeux vidéo pour un cumul de plus de 6 milliards de dollars de recettes.

Drew Goddard sera-t-il capable de revitaliser une franchise qui brassait des influences provenant de la littérature de science-fiction, des films d’action de Hong-Kong et de la culture du gaming, tout en préfigurant l’avènement des mondes virtuels ? Le pari est excitant. Et en termes de marketing, il a l'avantage de surfer sur une histoire et des personnages déjà connus du public.

Les exemples récents montrent qu’il n’est pas toujours simple de broder autour d’une saga à succès lorsque son créateur est encore vivant. Sans George Lucas, la saga Star Wars a connu des fortunes diverses, avec une nouvelle trilogie qui a divisé les fans en dépit de son succès. De son côté, celle du Terminator enchaîne les échecs depuis que James Cameron a passé la main.