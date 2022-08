Mattel lance la première Barbie équipée d'un appareil auditif

En plus de cette poupée malentendante, la nouvelle gamme que Mattel va lancer comprendra une poupée Ken atteinte de vitiligo, une autre avec une prothèse et la dernière en fauteuil roulant. Selon l'entreprise, ces poupées ont été fabriquées dans le but de les rendre plus inclusives et de s'assurer que les enfants de tous les milieux puissent se sentir représentés. Des experts ont même été sollicités pour que les poupées représentent fidèlement ces handicaps.