Matthew Perry rêvait de produire son biopic et ne voulait qu'un seul acteur pour l'incarner

Dans une interview donnée à la radio SiriusXM pour la sortie de ses mémoires l’an dernier, Matthew Perry expliquait avoir fini le scénario d’une comédie romantique qu’il souhaitait réaliser. "J’ai un petit rôle dedans. J’ai écrit ce projet pour moi puis je me suis rendu compte que j’avais 20 ans de trop pour jouer ça. Donc on essaie de caster les personnages principaux", disait-il, glissant que son choix numéro un pour incarner cette version plus jeune de lui était - on vous le donne en mille - Zac Efron. "Mais il a dit non. Il faut qu’on trouve quelqu’un qui dise oui", glissait-il.