MBS en France : comment l’Arabie Saoudite utilise le cinéma pour redorer son image

Plus surprenant : l'Arabie Saoudite s'est également lancée dans le financement de films d'auteurs, produits sous l’impulsion du Red Sea Festival, créé en 2019, et d'un fond spécifique qui a participé à la production de 168 longs-métrages arabes et africains depuis deux ans. Des films invités dans toutes les grandes manifestations internationales comme le Festival de Cannes.

En mai dernier, huit films présentés sur la Croisette affichaient la participation du Red Sea Fund à leur financement. Parmi eux, le documentaire Les filles d’Olfa de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, Auguri du rappeur belge d'origine zaïroise Baloji, Goodbye Julia du Soudanais Mohamed Kordofani mais aussi... Jeanne du Barry de Maïwenn, le film d'ouverture avec Johnny Depp.