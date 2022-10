Kevin Spacey accusé d'agression sexuelle sur mineur : son procès débute ce jeudi à New York

À Londres, Kevin Spacey est poursuivi pour des agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur d'un théâtre. Dans ce dossier, l’acteur a annoncé son intention de plaider non coupable en juillet dernier. Le procès doit s'ouvrir en juin 2023 pour une durée de quatre semaines et il a affirmé là aussi son intention d’y assister pour prouver son innocence.

Malgré ces procédures judiciaires, Kevin Spacey a bien l'intention de faire son retour au cinéma. Ces derniers mois, il a en effet tourné deux films : le thriller Peter Five Eight, où il incarne l’homme de main d’un baron de la mafia et The Man who Drew God, un film de l’Italien Franco Nero qui raconte l’histoire vraie d’un aveugle qui peignait des portraits en écoutant la voix de ses modèles.