"Medellín" de Franck Gastambide prend la tête du classement mondial de Prime Video

Carton plein pour Franck Gastambide. Medellin, sa comédie d'action sur Prime Video, rencontre un succès de fou. En ligne depuis le vendredi 2 juin, le film qui squatte la première place du classement en France, est également numéro 1 dans le Top 10 des films les plus vus au niveau mondial. D'après le site spécialisé "Flixpatrol" – qui recense quotidiennement le top 10 des plateformes de VOD dans 156 pays – Medellín devance Air, de et avec Ben Affleck, et Opération Fortune : Ruse de Guerre, emmené par Jason Statham, Aubrey Plaza et Hugh Grant.

Le long-métrage fait un carton dans des pays aussi variés que l'Albanie, l'Azerbaïdjan, l'Angola, la Bolivie, le Bénin, le Danemark, la Finlande, l'Italie, l'Afrique du Sud ou encore l'Espagne. Aux États-Unis, il se place en 3e position, derrière Air et Trois mille ans à t'attendre, la romance fantastique avec Idris Elba, Tilda Swinton.