La journaliste Stéphanie de Muru quitte RT France : "L’intervention militaire russe était la ligne rouge"

Pour Stéphanie de Muru, "l’intervention militaire russe était la ligne rouge. Or j’ai toujours dit que si quelque chose me dérangeait, me gênait, j’en tirerais les conséquences. Une guerre, ce n’est pas anodin (…) La voix de la Russie est devenue inaudible, malheureusement. La confiance a été rompue. Et, dans ce cadre-là, il est extrêmement compliqué d’exercer son métier de journaliste quand on est dans une chaîne affiliée à la Russie."