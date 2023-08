Grève au JDD : Geoffroy Lejeune prend ses fonctions à la tête du journal

Jour J. Ce mardi 1er août, le journaliste marqué d'extrême droite Geoffroy Lejeune prend la tête du Journal du dimanche (JDD), dans un climat conflictuel. L'annonce de son arrivée a provoqué une grève sans précédent de la rédaction, systématiquement reconduite depuis le 22 juin dernier à la quasi-unanimité, et qui empêché la parution du titre. La rédaction refuse d'être dirigée par le journaliste, "dont les valeurs sont en totale contradiction avec celles du JDD", et demande au groupe Lagardère, qui détient le journal, d'"offrir aux journalistes des garanties d'indépendance juridique et éditoriale". Elle craint un virage très à droite de la ligne éditoriale de l'hebdomadaire.