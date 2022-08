LCI fait sa rentrée, découvrez les temps forts de la nouvelle grille

Puisqu'on ne change pas une formule qui fonctionne, "24h Pujadas" sera bien à l'antenne de 18h à 20h. David Pujadas sera entouré de Caroline Fourest et de Robert Ménard, qui auront respectivement un billet les mardis et mercredis. Eric Brunet et Julie Hammett rempilent quant à eux pour "Brunet, Hammett & Cie" entre 22h et minuit.

Les vendredis, samedis et dimanches, Marie-Aline Méliyi assurera la tranche de 15h à 18h et Amélie Carrouër, celle de 18h à 20h. Enfin, les 20h/minuit seront portés par Darius Rochebin, qui coprésentera ce rendez-vous avec Alexia Mayer, venue de TF1.

Anne-Chloé Bottet et de Christophe Beaugrand reprendront pour leur part les rênes de la matinale week-end. Autre nouveauté : Solenn Riou, arrivée l’an dernier aux Matins LCI, dirigera cette fois la tranche de 12h à 15h le samedi et le dimanche.