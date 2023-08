Médine aux Journées d'été d'EELV ce jeudi, les ennuis s’accumulent pour le rappeur

Médine, de son côté, n’a jamais envisagé de renoncer à cette rencontre, ni à celle prévue le lendemain à Valence (Drôme ) à l’invitation de La France Insoumise. Dans un entretien accordé mercredi au Parisien, il reproche à ses détracteurs de droite de vouloir "discréditer la gauche à travers lui" et fustige "l’anti-racisme de salon" des autres.

Il s’excuse également pour le tweet dans lequel il traitait l’essayiste Rachel Khan de "resKHANpée", affirmant ne pas savoir qu’elle était juive et petite-fille de déportés. "On me taxe d'antisémitisme et cela me broie", se désole le rappeur. "L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps", assure-t-il.

Si ses propos n'ont pas refroidi la patronne du parti écologiste, ils ont désormais des conséquences directes sur ses activités professionnelles. Ainsi en Belgique, les organisateurs du festival Les Solidarités ont en effet annoncé mercredi leur décision d’annuler son concert ce vendredi à Namur "avec une certaine consternation mais dans un souci d'apaisement".