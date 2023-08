Médine chez EELV : standing ovation et nouveau mea culpa pour le rappeur au Havre

S’il n’a pas reconnu le caractère antisémite de sa réponse, comme le réclamait de nombreux élus écologistes, il a dénoncé les "attaques immondes" qui le visent depuis, s'estimant victime de "procès d'intention" et "par association". Cela fait "trois semaines que je vis l'enfer avec ma famille et tout le monde n'est pas prêt à encaisser ça", a-t-il déploré.

"Il ne s'agit pas que je me déconstruise sur ce que j'ai pu dire", a encore estimé Médine, faisant le parallèle avec "ce que les mouvements sociaux et les jeunes de banlieue vivent, parce qu'ils sont criminalisés", s'attirant les applaudissements d'une salle acquise à sa cause. "C'est manifeste, tu es le bienvenu ici", a constaté la secrétaire générale d'EELV, Marine Tondelier.