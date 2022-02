Megan et Harry vs. Kate et William : comment la famille royale s’engage pour l’Ukraine

"Aujourd’hui, nous soutenons le président et tout le peuple d’Ukraine alors qu’ils se battent courageusement pour leur avenir", concluent-ils dans un tweet accompagné du drapeau jaune et bleu, signé de leurs initiales. De quoi souligner le caractère très personnel de ce message, qui fait écho à celui diffusé la veille par Meghan et Harry. Sur le site de leur fondation Archewell, les Sussex ont profité de leur liberté totale pour se montrer plus percutants. Ils ont dénoncé "une violation de la loi internationale et humanitaire" de la part de la Russie et ont appelé la communauté internationale "à faire de même". Des mots qu’ils ont réitérés ce samedi alors qu’ils recevaient un prix prestigieux à Los Angeles.