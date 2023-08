Meghan et Harry adapteront pour Netflix un best-seller qui fait écho à la mort de Lady Di

Désireux de "créer du contenu informatif mais aussi vecteur d’espoir" depuis le début de leur contrat avec Netflix, Meghan et Harry se sont offert les droits d’un best-seller qui semblerait presque inspiré de leurs propres vies. Meet me at the lake, c’est l’histoire d'amour de "deux étrangers qui se réunissent quand ils en ont le plus besoin". Will et Fern se rencontrent une première fois à la vingtaine, puis dix ans plus tard.

Tous les deux viennent de familles brisées. Des parents qui divorcent, une mère qui trouve la mort dans un accident de la route – comme Lady Diana en 1997 – et une dépression post-partum. L’action se passe à Toronto, où l’ancienne actrice vivait quand elle tournait la série Suits. Le roman explore la santé mentale, chère aux Sussex, et raconte "comment la parentalité nous change de manière inattendue", note le média canadien The Globe and Mail.