Meghan et Harry en pleine opération séduction aux Invictus Games

Ils sont apparus plus unis que jamais. Alors que les rumeurs de séparation bruissent depuis quelque temps, le prince Harry et Meghan Markle sont en pleine opération séduction aux Invictus Games qui se déroulent à Düsseldorf, en Allemagne. Arrivé en solo le samedi 9 septembre pour donner le coup d’envoi de la compétition sportive qu’il a lancée en 2014 afin venir en aide aux soldats blessés, le duc de Sussex a été rejoint par l’ex-comédienne trois jours plus tard.

"Je suis désolée d'être arrivée un petit peu en retard à la fête […] J'ai juste dû passer un peu plus de temps à la maison pour être auprès de nos enfants, chercher des milkshakes, les déposer à l'école et j'ai atterri il y a quelques heures", a expliqué Meghan Markle à son arrivée comme le rapporte Hello ! Archie et Lilibet étant encore trop jeunes pour voyager sur de longues distances, ils sont donc restés à Montecito, en Californie, où Meghan et Harry résident depuis leur rupture avec la monarchie britannique.