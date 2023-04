Meghan Markle déjà conspuée par les médias pour son absence au couronnement de Charles III

The Guardian et The Times rapportent l’information de façon laconique, le premier se contentant même d’un texte sans photo. Le Telegraph estime que la venue du prince Harry "fait naître un espoir de trêve royale". Le Daily Express parle du "soulagement" de Charles III d’avoir son fils cadet à ses côtés quand Metro rejoue Maman, j’ai raté l’avion en adaptant le titre original du film : "Harry Home Alone", "Harry seul à la maison".

"Spare will be there" - "Le remplaçant sera là" - titre pour sa part le Mirror en reprenant celui des mémoires du prince. Le Daily Mail moque la visite éclair du duc de Sussex, que vous ne verrez pas si vous clignez des yeux car il n’a prévu de se rendre qu’à l’abbaye de Westminster le jour J. Le tabloïd raconte les négociations entre les Sussex et les Windsor pour organiser leur venue au couronnement, évoquant "des semaines de pingpong transatlantique".