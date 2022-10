Meghan et Harry aussi influents sur Internet que BTS, Ariana Grande et Donald Trump selon "Time"

Voilà un titre qu'ils ne feront peut-être pas apparaître sur leurs cartes de visite. Mais il a le mérite de replacer la famille royale britannique, certes de plus en plus connectée, au cœur des débats. Meghan et son prince Harry ont été distingués par le magazine Time qui les a placés parmi les 25 personnalités les plus influentes sur Internet.

Dans cette liste non classée ? Les chanteuses Ariana Grande et Cardi B, le rappeur Lil Nas X - qui vient de faire son coming-out - le groupe coréen BTS, les YouTubeur JoJo Siwa et James Charles, les manifestants de Hong Kong ou encore la Congresswoman démocrate Alexandria Ocasio-Corte et le président américain Donald Trump.