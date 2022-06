Meghan et Harry dévoilent un portrait de leur fille Lilibeth pour ses 1 an

"C'était une belle activité et il y avait tout ce que vous attendez d'une fête d'anniversaire d'enfant. L'idée était que ce soit très détendu et décontracté, avec des gens libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitaient", a indiqué une source proche du couple au Sun. Lilibeth a fait la connaissance de ses petits cousins Mia, Lena et Lucas, les enfants de Zara et Mike Tindall ainsi que de Savannah et Isla, les filles de Peter Phillips et Autumn Kelly. George, Charlotte et Louis, les enfants de Kate et William n'étaient pas de la partie, les relations entre les deux frères étant tendues...