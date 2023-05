Harry et Meghan ont "frôlé la catastrophe" lors d'une course-poursuite avec des paparazzis à New York

Ils martèlent depuis des mois qu’ils sont harcelés par la presse. Meghan et Harry ont "frôlé la catastrophe" ce mardi 16 mai après avoir été pris en chasse par "un cercle de paparazzis très agressifs" dans les rues de New York. "Cette course-poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a failli provoquer plusieurs collisions impliquant plusieurs conducteurs sur la route, des piétons et deux agents de police de la ville", précise leur porte-parole dans un communiqué transmis à l’agence Reuters.