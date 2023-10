Meghan Markle, future politicienne ? La rumeur continue d’alimenter tous les fantasmes

C’est à ce dernier qu’est revenue la mission de choisir le successeur de Dianne Feinstein, la sénatrice américaine à avoir été en poste le plus longtemps dans l’histoire, pour les 13 mois qui restaient à son mandat. L’hypothèse Meghan a agité les réseaux sociaux et la presse anglo-saxonne, d’autant qu’elle s’était déjà présentée en 2020 quand Newsom a dû anticiper le remplacement de la sénatrice Kamala Harris en cas de victoire de Joe Biden. Elle s’est dégonflée deux jours plus tard à la nomination de Laphonza Butler. "Pour les femmes et les filles, pour les travailleurs et les syndicats, pour les parents en difficulté qui attendent que nos leaders leur apportent des opportunités, pour tous en Californie, je suis prête à servir", a réagi dans un communiqué la femme de 44 ans, première lesbienne noire à siéger au Sénat. Un discours que n’aurait pas renié la duchesse de Sussex, de deux ans sa cadette.