Sa vie à Montecito, Harry et Charles… Meghan Markle se confie dans une interview (et agace déjà les Britanniques)

"Je n’ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m’empêche de parler. Je peux parler de toute mon expérience et faire le choix de ne pas le faire", souligne Meghan. Après des mois d’attente, elle a fini par lancer son premier podcast avec Spotify dans lequel elle veut "déconstruire" les clichés sur les femmes. "Archetypes", dont le premier épisode accueillait la tenniswoman Serena Williams, a détrôné de la première place l’émission du controversé Joe Rogan. "Je me sens différente. Je me sens plus claire. C’est comme si j’avais trouvé… non, pas trouvé ma voix. J’ai ma voix depuis longtemps, mais je suis capable de l’utiliser", insiste-t-elle.