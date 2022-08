Meghan Markle raconte comment son fils Archie a échappé aux flammes

Heureusement, l'enfant ne se situe pas dans la pièce, mais en bas de la résidence, avec sa nounou, Lauren. "Elle était censée coucher Archie pour sa sieste, mais avant, elle voulait aller lui chercher une collation. Elle vient du Zimbabwe et nous aimions le fait qu'elle porte Archie sur son dos. Son instinct a été : 'Je vais le prendre avec moi au lieu de le laisser seul dans le lit'", raconte Meghan Markle à son amie Serena Williams. Emplie d’émotions, elle ajoute : "Il était censé dormir là-dedans".

Selon elle, cet événement ferait partie d'une des raisons pour laquelle le couple Sussex a choisi de s'éloigner de la famille royale britannique depuis 2020. Ils ont déménagé en Californie où ils vivent désormais avec leurs deux enfants dans un quartier ultra-cossu. Après ce drame, l’actrice a dû continuer d’honorer les événements auxquels elle avait été conviée. "Je me disais : 'Ça n'a aucun sens'. Au final, on se concentre sur le paraître et pas sur les sentiments", détaille-t-elle.

Dans ce podcast constitué de douze épisodes, l'épouse du prince britannique veut décortiquer les clichés sur les femmes au cours de conversations "intimes et franches" avec ses invités, passant de personnalités publiques à des experts et encore des historiens. ""Folle", "diva", "hystérique": "Ce sont des mots qu'on entend beaucoup dans les médias, en ligne, dans les maisons (...). Nous allons aller à la racine de ces mots et comprendre pourquoi ils continuent à être utilisés" pour mieux les combattre, explique Meghan Markle. De son côté, le prince Harry prévoit de publier ses mémoires d'ici à la fin de l'année.