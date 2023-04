Meghan Markle signe avec une grande agence de talents à Hollywood pour développer ses activités

Elle signe son retour à Hollywood. Mais pas exactement de la manière dont certains l’imaginaient. Popularisée par le rôle de Rachel Zane dans la série judiciaire Suits, Meghan Markle unit ses forces avec l’une des agences de talents les plus puissantes. La duchesse de Sussex sera désormais représentée par WME, William Morris Endeavour, qui défend déjà les intérêts de Dwayne "The Rock" Johnson et de la championne de tennis Serena Williams, l’une des meilleures amies de l’épouse du prince Harry.