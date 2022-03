Meghan promet de déconstruire les stéréotypes sur les femmes dans son premier podcast

Elle s’est longtemps plainte de ne pas avoir eu voix au chapitre. La voilà donc qui fait entendre la sienne pour parler d’un sujet qui lui tient à cœur. Meghan Markle a enfin levé le voile sur le premier podcast qu’elle produira et animera pour Spotify. Son nom ? "Archetypes". Un programme dans lequel elle "enquêtera sur les étiquettes qui essaient d’être un frein pour les femmes". Trop fier de son partenariat, le géant du streaming parle d’une "série révolutionnaire". Dans un premier extrait publié dans la foulée, on entend "salopes", "plus faibles, moins intelligentes", "silencieuses et soumises"… "Voici la manière dont on parle des femmes, les mots qui ont élevé nos filles et dont les médias nous parlent des femmes", explique l’ancienne actrice.