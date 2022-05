Mentissa de retour pour la finale de "The Voice" : "Vianney est un peu mon ange gardien"

Vianney, c’est peu le Jean-Jacques Goldman de votre Céline Dion ?

(Elle rit) Ohlala, je n’oserais même pas me comparer à Céline Dion, non ! Vianney c’est un grand frère, un mentor et un ami. On a passé beaucoup de temps ensemble sur sa tournée, on se connaît plutôt bien. Je dis toujours que j’ai beaucoup de chance d’avoir quelqu’un comme lui dans ma vie. En dehors de l’artiste incroyable qu’il est, c’est quelqu’un d’humain, tellement gentil. C’est une énorme chance de pouvoir le côtoyer.

Comment réagit son public en vous voyant arriver sur scène ?

C’est à chaque fois très bienveillant. Dès la première phrase que je chante, je reçois un lot d’applaudissements. J’ai toujours été super bien accueillie. Chaque soir de concert, Vianney va voir les gens. Il est très proche de son public. C’est un exemple pour moi. Je dis toujours que je viens de l’école de Vianney. J’aspire à être comme lui, dans ses relations avec son équipe et avec ses fans. C’est très beau les artistes qui donnent du temps et de l’amour à leur public. Parce qu’un artiste sans public, ce n’est pas grand-chose.

Vous avez repris ensemble "Parce que c’est toi" sur la scène de Bercy le mois dernier. C’était comment ?

C’était bizarre, intimidant. On ne se rend pas compte qu’il y autant de personnes et surtout on ne se rend pas compte de ce qu’on leur fait ressentir. Je veux transmettre de l’émotion avant tout. Je suis si heureuse quand on me dit que j’ai touché le public. La musique ça me sauve, ça m’éblouit. Je suis très reconnaissante d’avoir pu faire un Bercy aussi tôt dans ma carrière.