Finaliste de "The Voice" il y a deux ans, Mentissa devient coach dans la version belge

"C’est une expérience enrichissante qui peut changer une vie. Elle a changé la mienne et à mon tour j’ai envie d’être un soutien, un pilier pour des artistes qui sont prêts à se révéler sur scène !", note Mentissa dans un communiqué relayé par la RTBF, qui diffuse l’émission de chant en Belgique. La jeune femme se souvient encore de ce jour de novembre où elle est descendue du Thalys pour passer son audition à l’aveugle.

Son coach Vianney lui en a fait une chanson, "Et bam". Un tube écouté plus de 35 millions de fois sur les plateformes de streaming que les talents de "The Voice" sont nombreux à reprendre chaque année. "C’est irréel, ça dépasse même le rêve que j’avais de faire de la musique", nous confiait-elle l’an dernier.