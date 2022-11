Metallica annonce un nouvel album et deux concerts au Stade de France en 2023

James Hetfield et ses trois compères, le batteur Lars Ulrich, le guitariste Kirk Hammett et le bassiste Robert Trujillo, ne patienteront pas très longtemps pour jouer leur nouveau répertoire en live puisqu’ils se lanceront dans une grande tournée mondiale au printemps prochain. Elle débutera le 27 avril à Amsterdam et passera dès les 17 et 19 mai par le Stade de France. Les billets sont d’ores et déjà en prévente sur le site du groupe.

Formé à Los Angeles en 1981, Metallica a vendu plus de 125 millions d’albums dans le monde. Son histoire a été marquée par d’immenses succès et des tragédies, comme la mort du bassiste Cliff Burton, dans un accident de car en septembre 1986. Le groupe a également failli imploser dans les années 2000 suite aux problèmes d’addiction de James Hetfield, relatés dans le documentaire Some Kind of Monster, en 2004.