MeToo du cinéma français : "Les rumeurs transforment les victimes en corbeaux", estime Judith Godrèche

La comédienne est venue à Cannes présenter "Moi Aussi", un court-métrage réalisé avec la participation de victimes d’agressions sexuelles. Interrogée par TF1-LCI, elle dénonce les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux au sujet de plusieurs célébrités du cinéma français.

Elle est devenue la tête de proue du mouvement #MeToo en France depuis ses accusations contre deux réalisateurs de premier plan et son discours choc aux César. Sur la Croisette pour présenter Moi Aussi, un court-métrage réalisé avec la participation de victimes de violences sexuelles, Judith Godrèche a livré à TF1-LCI son sentiment sur les rumeurs qui empoisonnent l’ouverture de ce 77ème Festival de Cannes.

"Je suis contre les listes et tous ces trucs qui créent de la panique et de l’angoisse", estime-t-elle alors que les noms de plusieurs personnalités ont circulé sur les réseaux sociaux. Pour la comédienne et réalisatrice de 52 ans, ces rumeurs vont même "à l’encontre des victimes".

"J’ai le sentiment qu’elles les transforment en corbeaux, que ça crée une ambiance absolument catastrophique", insiste-t-elle. "Les gens sont sur la défensive et il est extrêmement clair pour moi que les personnes qui créent ces rumeurs sont des personnes qui ne soutiennent certainement pas les victimes."